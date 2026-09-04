वाराणसी: जलकल-नगर निगम के अधिकारियों से मेयर ने तलब की तकनीकी रिपोर्ट, नागरिकों की सुनीं समस्याएं

वाराणसी हड़हासराय क्षेत्र में सीवर लाइन के ऊपर हुए निर्माण के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या को देखते हुए मेयर अशोक कुमार तिवारी ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हड़हा, दालमंडी और काशीपुरा क्षेत्रों का भ्रमण कर जलनिकासी व सीवर व्यवस्था की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

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दरअसल विभागीय जांच और निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि नावेद कॉम्प्लेक्स के नीचे से जलकल विभाग की मुख्य सीवर लाइन गुजरती है। ये सीवर लाइन राम सिंह अखाड़ा होते हुए दशाश्वमेध जोनल कार्यालय परिसर के मुख्य चैंबर से मिलती है। इस सीवर लाइन के ऊपर पक्का निर्माण हो जाने के कारण प्रवाह बाधित हो गया है। इससे हड़हा, दालमंडी, काशीपुरा और पियरी क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।जलकल विभाग ने भवन स्वामी को दोबारा नोटिस जारी कर सात दिनों के अंदर सीवर लाइन को अवरोधमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ताकि सीवर लाइन की सफाई और मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। मेयर ने आम जनता को हो रही असुविधा को गंभीरता से लेते हुए जलकल व नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।