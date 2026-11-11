Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Marwari community celebrated the Diwali get-together with great enthusiasm

Varanasi News: मारवाड़ी समाज ने धूमधाम से मनाया दीपावली मिलन समारोह

Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Marwari community celebrated the Diwali get-together with great enthusiasm
मारवाड़ी युवक संघ भवन में मारवाड़ी समाज द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल मारवाड़ी समा
मारवाड़ी समाज और मारवाड़ी महिला संगठन ने मंगलवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने लक्ष्मी गणेश का पूजन किया और एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। संस्था के अध्यक्ष अनूप सराफ ने काशी में समाज के लोगों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नवीनीकृत समाज भवन में बाहर से आए लोगों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। संरक्षक मंडल के अध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, आरके चौधरी और दीपक बजाज ने कहा कि मारवाड़ी समाज की एकता राष्ट्र हित में सहायक होगी। बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की, गायक उत्तम दा ने भजन सुनाए और 25 लोगों को लकी ड्रॉ में उपहार मिले। संचालन मनमोहन लोहिया ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed