इश्क का बुखार: बलिया में 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी से शादी की जिद; अदालत ने युवक को भेजा था जेल
प्रेमी से शादी करने की जिद पर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसे टावर पर चढ़ा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। युवती को नीचे उतारने के लिए घंटों मान-मनौव्वल का दौर चला। बताया गया कि सितंबर में वह प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद अदालत ने प्रेमी को जेल भेज दिया था।
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प्रेमी के साथ शादी करने की जिद में शनिवार सुबह एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। नगरा क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के समीप हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। काफी देर तक चले मान-मनौव्वल के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे थाने ले जाकर परिजनों की मौजूदगी में समझाया-बुझाया गया।
विशाल राजभर भंडारी से एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बीते सितंबर माह में दोनों घर से भाग गए थे। इस मामले में लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने विशाल पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था, वहां से अदालत ने जेल भेज दिया। कुछ दिनों से जमानत पर बाहर आने के बाद भी प्रेमिका विशाल के साथ शादी करने की मांग पर अड़ी हुई थी।
पुलिस ने की कार्रवाई
वह प्रेमी को जेल से छुड़ाने और उसके साथ शादी कराने की जिद कर रही थी। परिजनों द्वारा शादी से इंकार करने पर वह गांव के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गई। कुछ ही देर में इसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। टावर के नीचे सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ऊंचाई पर चढ़ी युवती को देखकर लोग अनहोनी की आशंका से परेशान रहे।
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजय मिश्र पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक युवती को नीचे उतरने के लिए समझाया। पुलिसकर्मियों ने उसे भरोसा दिलाया कि नीचे आने पर उसकी बात सुनी जाएगी। लगातार समझाने और मान-मनौव्वल के करीब डेढ़ घंटा बाद युवती नीचे उतरने को तैयार हुई।
पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस युवती को थाने ले गई और दोनों के परिजनों को बुलाकर बातचीत की। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि परिजनों से बातचीत कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।