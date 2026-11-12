नागनथैया: 30 मिनट की लीला में 22 फीट के कालियानाग का कान्हा करेंगे मर्दन, तुलसी घाट बनेगा गोकुल; उमड़ेगी भीड़

काशी के लक्खा मेलों में शुमार नागनथैया की लीला कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को शुक्रवार की शाम तुलसीघाट पर जीवंत होगी। 30 मिनट की मुख्य लीला में भगवान श्रीकृष्ण 20 फीट ऊंचे कदंब के पेड़ पर चढ़ेंगे और गंगा में छलांग लगाकर 22 फीट के कालियानाग का मर्दन करेंगे। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देश-विदेश के श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। लीला देखने के लिए काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह भी पहुंचेंगे। कारीगर बृहस्पतिवार को भी लीला की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे।

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गोस्वामी तुलसीदास के समय से करीब पांच सौ वर्षों से अनवरत चली आ रही नागनथैया लीला की परंपरा शुक्रवार को एक बार फिर जीवंत होगी। इसी दिन भोर में ही श्री संकटमोचन मंदिर के बगीचे में लगे कदंब के वृक्ष की पूजा होगी। इसके बाद कदंब के पेड़ को इस तरह काटा जाएगा कि उस पर चढ़कर भगवान श्रीकृष्ण यमुना रूपी गंगा में कूद सकें। एक पेड़ काटने के एवज में करीब एक हजार पौधे भी लगाए जाते हैं। इसके बाद सुबह ही गंगा में दो बांस गाड़कर उनके सहारे दो कमल पुष्पों के प्रतीक के रूप में पेड़ लगा दिया जाता है।