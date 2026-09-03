बीएचयू अस्पताल में टपक रही छत: इमरजेंसी, ओपीडी वाले रास्ते पर पानी से परेशानी; एमआरआई सेंटर के पास फिसलन

इमरजेंसी अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहां एंबुलेंस से मरीजों को उतारने वाली जगह पर भी बुधवार को पानी जमा रहा। ऐसे में मरीजों को एंबुलेंस से उतारकर अस्पताल के भीतर ले जाने में परिजनों को दिक्कत हुई। उन्हें पानी से बचाते हुए मरीजों को अंदर ले जाना पड़ा।



मंगलवार रात करीब 11 बजे हुई तेज बारिश के बाद अस्पताल परिसर में स्थिति और खराब हो गई। उमंग फार्मेसी के गेट के सामने से इमरजेंसी की ओर जाने वाले रास्ते पर काफी पानी भर गया था। पैदल चलना मुश्किल होने के साथ वाहनों के आवागमन में भी परेशानी हुई। सड़क किनारे खड़ी कई दोपहिया वाहन पानी में डूब गए।



कुछ लोग बाइक लेकर पानी से गुजरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पानी में पहुंचते ही उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। इसी दौरान एक निजी एंबुलेंस भी जलभराव में फंसकर बंद हो गई। अस्पताल में बारिश के दौरान जलनिकासी की व्यवस्था को लेकर मरीजों और तीमारदारों में नाराजगी है।