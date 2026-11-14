काशी विद्यापीठ: 64 दिन की सेमेस्टर परीक्षा, 46 दिन में यूजी के पेपर; यहां पढ़ें- परीक्षा का पूरा शेड्यूल

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 64 दिनों की सेमेस्टर परीक्षा होगी। 18 नवंबर से शुरू होकर अगले साल 20 जनवरी तक चलेगी। मुख्य परिसर, एनटीपीसी और उससे संबद्ध वाराणसी, चंदौली के महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षाएं एक साथ कराई जाएंगी।

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64 में से अलग-अलग दिनों में यूजी-पीजी में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थी पेपर देंगे। सबसे कम सिर्फ नौ दिन में ही एमए जर्नलिज्म की परीक्षा हो जाएगी। वहीं, एमकॉम तीसरे सेमेस्टर परीक्षा 12 दिनों तक चलेगी, जबकि सबसे ज्यादा 46 दिन तक बीकॉम, बीबीए और बीसीए पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षा देंगे।विश्वविद्यालय की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार, कुछ पेपर दो घंटे और कुछ तीन-तीन घंटे के होंगे। विश्वविद्यालय में नए सत्र में दाखिलों का दिन खत्म होते ही परीक्षाओं का बिगुल बज गया। संस्थान की ओर से इसमें यूजी, पीजी की सेमेस्टर परीक्षा में सवालों के जवाबों को लिखने के लिए सभी जिलों के सेंटरों पर कॉपियां भेजी जाएंगी।विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से सभी संबद्ध महाविद्यालयों को भी इसकी जानकारी भेजी जा चुकी है। विद्यापीठ की परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि सभी संबद्ध कॉलेजों को परीक्षा संबंधी सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरी कराने के लिए कहा गया है। परीक्षा समय-सारिणी विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से देख सकते हैं।