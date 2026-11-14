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वाराणसी: नए नगर आयुक्त बने शाश्वत त्रिपुरारी, बोले- मेरी पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का निस्तारण

Sat, 14 Nov 2026 10:57 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 14 Nov 2026 10:57 AM IST
सार

शाश्वत त्रिपुरारी ने वाराणसी नगर निगम की कमान संभालते ही कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का निस्तारण करना है। कहा कि महादेव की नगरी में मेरी पहली पोस्टिंग है। 

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Varanasi Municipal Commissioner Shashwat Tripurari said states his top priority resolution of public grievance
नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गोरखपुर सीडीओ से काशी में नगर आयुक्त के पद पर आ रहे शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि मेरी प्राथमिकता जनता की समस्याओं के निस्तारण की होगी। इसके अलावा स्वच्छता और स्थानीय समस्याओं पर फोकस रहेगा। महादेव की नगरी में मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं सबसे पहले यहां की जनता की समस्याओं को जानूंगा इसके बाद उनका निस्तारण करूंगा। कोई भी किसी समस्या पर संपर्क कर सकता है।

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मेरे सामने कई शिलान्यास और लोकार्पण: नागपाल
गाजियाबाद में नगर आयुक्त के पद पर जा रहे वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मैं गाजियाबाद जा रहा हूं। मैंने शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यहां काम किया है। दोनों ही जगहों के अनुभव आगे काम आएंगे। मेरे सामने कई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ और उनका लोकार्पण भी देखा है।
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विकास की नींव मजबूत होते देखा। काशी की नगरी और गलियों को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। यह जीवंत नगरी है। यहां का अनुभव बेहद शानदार रहा। काशी में स्वच्छता में और बेहतर कार्य होना बाकी है। इस दिशा में काम हो रहे हैं।

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