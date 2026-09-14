Varanasi News: लखनऊ को हरा फाइनल में पहुंची काशी की टीम

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आजमगढ़ में खेली जा रही प्रादेशिक बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीम ने लगातार छठवीं जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस जीत के साथ ही वाराणसी की टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में वाराणसी टीम का मुकाबला आगरा से खेलेगी। सिगरा स्टेडियम के बास्केटबॉल कोच आशीष दूबे ने बताया कि छठवें मैच में वाराणसी की टीम ने लखनऊ की टीम को 36-31 से हरा दिया। इससे पूर्व वाराणसी की टीम ने मेजबान आजमगढ़ मंडल की टीम को 36-31 के स्कोर से हरा दिया। वाराणसी टीम के अटैकर किशन गौड़ ने अकेले 15 अंक और देवेश तरुण ने 8 अंक स्कोर किया। यह प्रतियोगिता 11 से 14 सितंबर तक आजमगढ़ में खेली जाएगी। इस जीत के साथ वाराणसी मंडल की टीम से पदक की उम्मीद बढ़ गई है। इस प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की 16 सदस्यीय टीम खेल रही है। टीम कोच ने आगरा की टीम में चार ओवरएज खिलाड़ियों के मैच में उतारने में पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ओवरएज खिलाड़ी अपने उम्र से कम खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। यह खेल नियमों के भी खिलाफ है।