2000 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी, जल पुलिस और गोताखोरों ने संभाली कमान

कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व और ऐतिहासिक ददरी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। दो ड्रोन और 236 सीसी कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी की गई। वहीं, जोन के 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी, होमगार्ड और जल पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। गंगा में स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए नावों पर पुलिसकर्मियों और गोताखोरों की टीमें तैनात की गई थीं।



ददरी मेला के पशु मेला स्थित कैंप कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को ब्रीफ किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जवान निर्धारित ड्यूटी पॉइंट पर समय से पहुंचें और पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाएं। ब्रीफिंग के बाद एसपी ने ददरी मेला परिसर में बने पुलिस बैरक, मेस, बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वायड की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।



संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो स्क्वायड को भी सक्रिय रखा गया। दोपहर में डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह, डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी डॉ. ईराज राजा ने गंगा घाटों, मंदिरों और मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।