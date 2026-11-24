कार्तिक पूर्णिमा: गंगा स्नान के बाद मुट्ठी से कच्चा चावल किए दान, गंगा घाटों पर उमड़े लाखों श्रद्धालु; सुरक्षा
कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को काशी के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ, कालभैरव और मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए। सुरक्षा के लिए पुलिस, जल पुलिस और एनडीआरएफ तैनात रही। रूट डायवर्जन के बावजूद सामनेघाट पुल और राजघाट पर सुबह से जाम लगा रहा।
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धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भोर होते ही गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और हर-हर गंगे के जयघोष के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ, बाबा कालभैरव और मां अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की।
कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर सोमवार देर रात से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मंगलवार सुबह होते-होते दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, अस्सी, पंचगंगा, केदारघाट, मणिकर्णिका और राजघाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर भीड़ बढ़ती गई। गंगा में स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों की ओर रवाना हुए। इससे गंगा घाटों से लेकर प्रमुख मंदिरों के रास्तों तक पूरे दिन धार्मिक गतिविधियां बनी रहीं।
जगह-जगह तैनात रही पुलिस
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। घाटों पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। जल पुलिस की टीमें गंगा में लगातार निगरानी करती रहीं, जबकि एनडीआरएफ के जवान भी अलग-अलग स्थानों पर मुस्तैद रहे। गहरे पानी में जाने से रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा टीमों को अलर्ट रखा गया।
उधर, श्रद्धालुओं की भीड़ का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण रूट डायवर्जन लागू किया गया। पुलिसकर्मी वाहनों को घाटों की तरफ जाने से रोककर दूसरे रास्तों की ओर भेजते रहे। इसके बावजूद सामनेघाट पुल और राजघाट पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों को काफी देर तक वाहनों की कतार में इंतजार करना पड़ा।
एक तरफ गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव व्यवस्था की परीक्षा लेता रहा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ काशी एक बार फिर धर्म, आस्था और परंपरा के रंग में सराबोर नजर आई।