श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। घाटों पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। जल पुलिस की टीमें गंगा में लगातार निगरानी करती रहीं, जबकि एनडीआरएफ के जवान भी अलग-अलग स्थानों पर मुस्तैद रहे। गहरे पानी में जाने से रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा टीमों को अलर्ट रखा गया।



उधर, श्रद्धालुओं की भीड़ का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण रूट डायवर्जन लागू किया गया। पुलिसकर्मी वाहनों को घाटों की तरफ जाने से रोककर दूसरे रास्तों की ओर भेजते रहे। इसके बावजूद सामनेघाट पुल और राजघाट पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों को काफी देर तक वाहनों की कतार में इंतजार करना पड़ा।



एक तरफ गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव व्यवस्था की परीक्षा लेता रहा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ काशी एक बार फिर धर्म, आस्था और परंपरा के रंग में सराबोर नजर आई।