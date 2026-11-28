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मेयर और नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी निर्माण और सुंदरीकरण के कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। नगर निगम ने हाल ही में 38 वर्षों से चले आ रहे विवाद को समाप्त कराते हुए करीब 1.5 बीघा (लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य) में फैली इस बेशकीमती सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। कुछ लोगों की ओर से इस ऐतिहासिक पोखरी को कूड़ा-कचरा डालकर पाट दिया गया था। अब निगम प्रशासन इसे एक सुंदर और हरे-भरे सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित कर रहा है।

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बीएलडब्ल्यू-ककरमत्ता रोड स्थित पोखरी जल्द ही काशी में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र और आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में नजर आएगी। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारि ने शुक्रवार को पोखरी में चल रहे पुनरुद्धार व विकास कार्यों का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत जानी।