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प्रयागराज की ओर से अंकुश यादव ने 5 गोल किए। तीन दिवसीय स्मृति प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश खेल एवं शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में खेली जा रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, आपसी सहयोग एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।पहले मैच में मेरठ की जीत -पहले मैच में मेरठ ने अलीगढ़ को 19-9 से हराया। इसमें मेरठ मंडल के अनुराग ने सर्वाधिक 9 गोल किए। आजमगढ़ ने सहारनपुर को 30-8 से हराया। इसमें आजमगढ़ से अविनाश ने 7 गोल और सहारनपुर से विनीत ने 5 गोल किए। आगरा ने विंध्याचल को 10-8 से हराया। आगरा से कृष्ण तथा ध्रुव ने 2-2 गोल और विंध्याचल से अयान ने 3 गोल किए। बस्ती ने कानपुर को 16-7 से हराया। लखनऊ ने चित्रकूट को 20-10 से हराया। इसके अलावा झांसी ने मुरादाबाद को 10-8 से हराया। अन्य मुकाबलों में प्रयागराज ने बरेली को 15-14 से हराया। भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल एवं जिला महामंत्री संजीव सिंह गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रखर शुक्ल, उपमा पांडेय, संतोष पांडेय, अनुप गुप्ता, नवीन सिंह मौजूद रहे।