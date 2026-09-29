Varanasi News: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने मनाया 36वां स्थापना दिवस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने सोमवार को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोजित समारोह में देशभर से वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, छात्र-छात्राएं और संस्थान के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। डॉ. राजेश कुमार ने स्वागत भाषण देते हुए संस्थान की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अब तक संस्थान द्वारा 150 से अधिक उन्नत किस्में और संकर, तकनीकी बुलेटिन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीज उत्पादन योजनाएं विकसित की गई हैं। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कुलपति डॉ. पी.एस. पांडेय रहे। संवाद
विज्ञापन