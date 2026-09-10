डॉ. लहरी की सेहत की बढ़ी निगरानी: परिजनों मांग रहे मेडिकल रिपोर्ट, आईसीयू में चल रहा है इलाज; जानें अपडेट

आईएमएस बीएचयू के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती डॉ. टीके लहरी की सेहत की इन दिनों निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएचयू की ओर से जिन डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है, वह उनका इलाज करने के साथ ही उनकी गतिविधि पर भी नजर बनाए हुए हैं। उधर डॉ. लहरी के परिजन मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईमेल में तीन फोटो भेजी गई थी, जिसमें उनके चेहरे पर निशान और आंख लाल दिख रही थी। उसका क्या इलाज हुआ, इसकी अभी तक आधिकारिक जानकारी आईएमएस प्रशासन की ओर से नहीं मिली है।

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बीएचयू अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग के आईसीयू के बेड नंबर दो पर डॉ. लहरी को 27 जनवरी 2026 से भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इस बीच 1 सितंबर को उनके परिजनों ने बीएचयू प्रशासन को ईमेल भेजकर वार्ड में डॉ. लहरी को थप्पड़ मारने, गाली देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की थी। ई मेल के माध्यम से ही मेडिकल जांच की मांग भी की गई थी।