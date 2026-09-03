आईएमएस बीएचयू: आंखों का कैंसर, चोट, टयूमर वाले मरीजों की जटिल सर्जरी में मददगार होगा आर्बिटल नेविगेशन तकनीक

आईएमएस बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में अब आंखों में चोट, टयूमर और कैंसर वाले मरीजों की जटिल सर्जरी में आर्बिटल नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि यह तकनीक सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के लिए मददगार साबित होगी। इसकी मदद से सर्जरी के दौरान उपकरण सहीं दिशा में काम कर रहा है या नहीं, इसकी भी सटीक जानकारी मिलेगी। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को संस्थान पहुंचकर नई सुविधा का उदघाटन किया। ऑपरेशन थिएटर पहुंचकर उन्होंने इस तकनीकी से सर्जरी करने का एक डेमो भी देखा।

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आर्बिटल नेविगेशन तकनीक शुरू करने वाला आईएमएस बीएचयू का क्षेत्रीय नेत्र संस्थान यूपी का पहला संस्थान बन गया। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के विभागाध्यक्ष प्रो.आरपी मौर्य का कहना है कि आर्बिटल नेविगेशन सिस्टम एक तरह का इमेज गाइडेड नेविगेशन मशीन है। इसकी खासियत यह है कि यह एक सेटेलाइट की तरह सर्जरी के दौरान डॉक्टर को रियल टाइम ट्रैकिंग करने में मददगार साबित होती है।