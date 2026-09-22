Varanasi News: गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, गूंजे गणपति बप्पा मोरया के जयघोष

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पूरे रास्ते गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से बाजार भक्तिमय हो गया। नागेश्वर महादेव प्राचीन शिव-हनुमान मंदिर कमेटी ने भी गणेश प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला। श्रद्धालु प्रतिमा को बाजार का भ्रमण कराते हुए गोमती नदी के तट पर पहुंचे। वहां पूजा-अर्चना के बाद विधि-विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। संवाद

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सिंधौरा। क्षेत्र में सोमवार को गणेश प्रतिमाओं का विधि-विधान से विसर्जन किया गया। सात दिवसीय गणेश प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम के बाद श्याम श्याम शृंगार कला केंद्र ने यह विसर्जन किया। प्रतिमा को आकर्षक पालकी में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की धुन पर महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु नाचते-गाते हुए चल रहे थे।