यूपी: छठ पर पीएचडी कराने वाली आईआईटी की प्रोफेसर खुद बनीं व्रती, राजस्थान से काशी आकर निभाई परंपरा
आईआईटी बीएचयू की प्रोफेसर विनीता चंद्रा ने छठ महापर्व का व्रत कर अपने घर पर ही डूबते सूरज देव को अर्घ्य दिया। राजस्थान से आईं विनीता आईआईटी बीएचयू में छठ पर पीएचडी कराकर खुद व्रती बन गईं। काशी में उन्होंने परंपरा निभाई।
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डॉ. प्रियंका यादव के अनुसार, उनकी प्रोफेसर और रिसर्च सुपरवाइजर भले ही राजस्थान की निवासी रही हों लेकिन काशी में पीएचडी कराते वक्त छठी मईया से उनका खासा लगाव हो गया। अब छठ पूजा का कठिन व्रत कर रहीं हैं। दो दिन पहले शुक्रवार को ही इसी पीएचडी के ही आधार पर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में भी छठ पूजा पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इसका टॉपिक भौतिक स्मृतियां: छठ पूजा में अनुष्ठानिक तकनीक और सांस्कृतिक निरंतरता था।
पीएचडी का टॉपिक एक जीवंत धर्म के रूप में छठ पूजा: मान्यताएं, प्रथाएं और उत्सव था। उन्होंने बिहार के पटना और मुंगेर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और झारखंड के साहिबगंज में लोक आधारित शोध किया गया। लोगों के रोजमर्रा में धर्म की भूमिका का भी अध्ययन किया।
मन्नत पूरी होने पर महिलाएं भरती हैं कोसी, हाथी को अर्पित करती हैं मिट्टी
शोध के दौरान पता चला कि व्रत करने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। मनौती की भी परंपरा बहुत मजबूत है। भक्त अपने परिवार के कल्याण, संतान प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य, कॅरिअर की सफलता या पैसे से समृद्धि के लिए मन्नतें मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर कोसी भरते हैं यानी कि गन्ने के मंडप के नीचे दीये जलाए हुए मिट्टी के हाथियों को अर्पित करते हैं। यह प्रथा भक्त और देवता के बीच एक लेनदेन और आपसी संबंध को तैयार करती है जो धार्मिक और सामाजिक बंधनों को और मजबूत करती है। कोसिया और दंडवत जैसी परंपराएं पूजा को खास बना देती है।
काशी में सूर्य से जुड़ी सशक्त स्त्री ऊर्जा का रूप
काशी, पटना, मुंगेर, साहिबगंज में प्रचलित कई मौखिक कथाओं का दस्तावेजीकरण किया। इसमें छठी मईया को एक हीलक (चंगा करने वाली), रक्षक और सूर्य से जुड़ी एक सशक्त स्त्री ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह परंपरा क्षेत्रीय पहचान खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को मजबूत करती है।