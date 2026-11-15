यूपी: छठ पर पीएचडी कराने वाली आईआईटी की प्रोफेसर खुद बनीं व्रती, राजस्थान से काशी आकर निभाई परंपरा

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डॉ. प्रियंका यादव के अनुसार, उनकी प्रोफेसर और रिसर्च सुपरवाइजर भले ही राजस्थान की निवासी रही हों लेकिन काशी में पीएचडी कराते वक्त छठी मईया से उनका खासा लगाव हो गया। अब छठ पूजा का कठिन व्रत कर रहीं हैं। दो दिन पहले शुक्रवार को ही इसी पीएचडी के ही आधार पर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में भी छठ पूजा पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इसका टॉपिक भौतिक स्मृतियां: छठ पूजा में अनुष्ठानिक तकनीक और सांस्कृतिक निरंतरता था। विज्ञापन



पीएचडी का टॉपिक एक जीवंत धर्म के रूप में छठ पूजा: मान्यताएं, प्रथाएं और उत्सव था। उन्होंने बिहार के पटना और मुंगेर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और झारखंड के साहिबगंज में लोक आधारित शोध किया गया। लोगों के रोजमर्रा में धर्म की भूमिका का भी अध्ययन किया। डॉ. प्रियंका यादव के अनुसार, उनकी प्रोफेसर और रिसर्च सुपरवाइजर भले ही राजस्थान की निवासी रही हों लेकिन काशी में पीएचडी कराते वक्त छठी मईया से उनका खासा लगाव हो गया। अब छठ पूजा का कठिन व्रत कर रहीं हैं। दो दिन पहले शुक्रवार को ही इसी पीएचडी के ही आधार पर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में भी छठ पूजा पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इसका टॉपिक भौतिक स्मृतियां: छठ पूजा में अनुष्ठानिक तकनीक और सांस्कृतिक निरंतरता था।पीएचडी का टॉपिक एक जीवंत धर्म के रूप में छठ पूजा: मान्यताएं, प्रथाएं और उत्सव था। उन्होंने बिहार के पटना और मुंगेर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और झारखंड के साहिबगंज में लोक आधारित शोध किया गया। लोगों के रोजमर्रा में धर्म की भूमिका का भी अध्ययन किया।

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राजस्थान से आकर आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर बनीं। छठ पूजा पर पीएचडी कराकर खुद व्रती बन गईं। काशी में बस चुकीं प्रोफेसर विनीता चंद्रा ने अपने घर पर ही डूबते सूरज देव को अर्घ्य दिया। उनकी शोध छात्रा रहीं डॉ. प्रियंका यादव ने आईआईटी बीएचयू में ही तीन साल तक छठ पूजा पर पीएचडी पूरा किया। पीएचडी की डिग्री 2025 में अवॉर्ड हुई। प्रियंका अब झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। छठ पूजा पर झारखंड स्थित अपने घर से दउरा लेकर घाट पहुंची।