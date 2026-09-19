यूपी: आईआईटी बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मिलकर बढ़ाएंगे ईवी तकनीक का शोध; तैयार होगा श्वेत पत्र

यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साथ यह समझौता इलेक्ट्रिक वाहन और सतत परिवहन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग को विस्तार देगा। इससे नई तकनीकों के विकास, संयुक्त परियोजनाओं और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



आईआईटी बीएचयू के विद्युत अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष और सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशनल ई-मोबिलिटी (सीटीईएम) के समन्वयक प्रो. राजीव कुमार सिंह ने दोनों संस्थानों के बीच चल रही दो स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही, आईआईटी बीएचयू में चल रही अन्य परियोजनाओं में भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में आईआईटी बीएचयू की ओर से डॉ. देबदीप भंडारी, डॉ. अबीर घोष, डॉ. उदिता घोष और डॉ. प्रद्युत धर ने ऑनलाइन भाग लिया।