आईआईटी: चीफ प्राॅक्टर को वैज्ञानिक देंगे विदेश यात्राओं की जानकारी, कैंपस की सुरक्षा होगी मजबूत; जानें खास

सात मुद्दों पर होगी निगरानी, विदेशी छात्रों की भी देनी होगी जानकारी: अधिसूचना में सात बड़े मुद्दों पर निगरानी की चर्चा की गई है, जिसके इर्द-गिर्द जानकारियां उपलब्ध कराई जानी है। इसमें संस्थान के कई शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लिए विदेशी छात्रों का विवरण देना होगा। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के साथ संचालित स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताना होगा। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों से संबंधित ब्योरा भी देना होगा।



अंतरराष्ट्रीय शोध भी दायरे में : इस अधिसूचना में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शोध और शोध प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं और पहलों की नई जानकारियां भी इसके दायरे में होगी। संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किए गए उपायों और पहलों का विवरण भी चीफ प्रॉक्टर प्राप्त कर सकेंगे।



गोपनीय होंगी जानकारियां : अधिसूचना में सभी संबंधित विभागों, अनुभागों, केंद्रों और कार्यालयों से आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर आईबी और अन्य अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों को समय से उपलब्ध कराई जा सकें। जारी निर्देश के मुताबिक, प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।