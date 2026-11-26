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वाराणसी। सुबह ए बनारस में बृहस्पतिवार को युवा कलाकार प्रियांशु मौर्य का गायन हुआ। गायन की शुरुआत राग जौनपुरी में विलंबित एकताल में निबद्ध बंदिश से किया। बोल थे- कैसे के धरू धीर...। इसके बाद द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल थे- नैनन सो बात करत...। भजन के बोल थे- ज्योतिर्मय कर दो...। तबले पर अविक घोष एवं संवादिनी पर उज्ज्वल पाठक ने संगत की। कलाकारों को प्रमाण पत्र पं. रमेश तिवारी ने किया। संचालन डॉ. प्रेम नारायण सिंह ने किया। संवाद