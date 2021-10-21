{"_id":"6ab181adc548c5b4ae0a80aa","slug":"husband-who-helped-wife-become-an-excise-constable-faces-harassment-allegations-fir-registered-following-court-order-varanasi-news-c-20-vns1056-1553039-2026-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: पत्नी को आबकारी सिपाही बनाने वाले पति को प्रताड़ना, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: पत्नी को आबकारी सिपाही बनाने वाले पति को प्रताड़ना, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

