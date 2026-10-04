हॉकी: डेढ़ लाख के कोच वाली टीम हारी, 23 हजार वाले कोच की टीम उपविजेता; तीसरे गोल के बाद वाराणसी ने किया बायकॉट

कोच के समझाने के बाद खिलाड़ी मैदान पर लौटे और मैच शुरू हुआ। प्रादेशिक हॉकी 28 सितंबर से 3 अक्तूबर तक खेली गई। 18 मंडलों के दो स्पोर्ट्स कॉलेज और चार छात्रावास की 24 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पौने दो बजे मैच खत्म हुआ।



पहला गोल वाराणसी मंडल के फॉरवर्ड खिलाड़ी नीरज यादव ने 9वें मिनट में किया और टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। लखनऊ छात्रावास ने पलटवार किया और 29वें मिनट में आतिफ ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।



लखनऊ के राघवेंद्र ने 46वें मिनट में फील्ड गोल कर टीम को 2-1 से आगे किया। 54वें मिनट में करन धानुक ने एक और फील्ड गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया। राघवेंद्र ने 57वें मिनट में दूसरा और टीम का चौथा गोल कर बढ़त 4-1 कर दी। वाराणसी के वैभव कुमार ने 59वें और 60वें मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इससे स्कोर 4-3 हो गया।