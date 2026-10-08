फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Himachal agriculture delegation visited IRRI to learn about technologies

Varanasi News: हिमाचल कृषि प्रतिनिधिमंडल ने इरी का दौरा कर तकनीकें जानीं

Thu, 08 Oct 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Himachal agriculture delegation visited IRRI to learn about technologies
हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) का दौरा किया। दल ने संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का भ्रमण किया। राज्य नोडल अधिकारी अतुल डोगरा ने इसका नेतृत्व किया। इरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पन्नीरसेल्वम पेरामैयन ने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती और कृषि योजनाओं की जानकारी दी। समूह ने आइसार्क में कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को समझा। प्रतिनिधिमंडल ने भू-स्थानिक, पौधा और मिट्टी प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया। उन्होंने एडटेक स्टूडियो, चावल मूल्य संवर्धन उत्कृष्टता केंद्र (सर्वा) और स्पीड ब्रीडिंग सुविधा देखी। दल ने आइसार्क के फार्म क्षेत्र में प्राकृतिक खेती और धान की सीधी बोआई की गतिविधियों का अवलोकन किया। दौरे के अंत में वैज्ञानिकों के साथ तकनीकी चर्चा हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश में कृषि तकनीकों के संभावित उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed