एयर शो में स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद: 142 लोगों का उपचार, बीमार बच्चे को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया

भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान दर्शकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद रहीं। नमो घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर लगाए गए चिकित्सा शिविरों में 142 लोगों को उपचार दिया गया। इस दौरान बीमार हुए एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह के निर्देशन में एयर शो के दौरान विभिन्न घाटों पर चिकित्सकीय टीमें तैनात की गई थीं। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस भी सक्रिय रखी गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके।