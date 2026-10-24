सपा ने 300 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य: अबू आसिम आजमी बोले- मौजूदा सरकार से जनता नाराज, 2027 में बदलाव चाहती है

जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए आजमी ने महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई का इस्तेमाल सत्ता के जरिए लोगों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है।



आजमी ने विश्वास जताया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से नाराज लोग आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। उनके बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों और सरकार के खिलाफ उसके राजनीतिक रुख के तौर पर देखा जा रहा है।