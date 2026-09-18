सरयू की बाढ़-कटान से तबाही: ग्रामीणों ने उठाई आवाज, क्षतिग्रस्त बंधों व ठोकरों की मरम्मत की मांग; पत्रक

जर्जर सड़कों से आवागमन मुश्किल

मुख्य मार्गों से गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल रहा। ग्रामीणों ने कहा कि जर्जर सड़कों से आवागमन मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सड़कों की मरम्मत और जरूरत के अनुसार नए निर्माण की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद एसडीएम डॉ. पुष्कर मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान अभिमन्यु राजभर, राकेश तिवारी, राकेश यादव, सुनील ठाकुर, सोनू यादव, नवीन मिश्रा, पवन पांडेय, विनय तुरा, अभिलाष, मुन्ना गोड़, अमलेश चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।