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Varanasi News: हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय की मान्यता

Fri, 13 Nov 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:15 AM IST
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Handball Federation of India receives recognition from the Sports Ministry
भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एचएफआई) को राष्ट्रीय खेल संघों की सूची में मान्यता प्रदान कर दी है। लालपुर स्टेडियम में भी हैंडबॉल खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। लंबे समय से मान्यता पर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया। 9 नवंबर को नई दिल्ली में हुए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट के चुनाव में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी अजय और अंकित ने कहा कि अब तक हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा था। खेल मंत्रालय के इस फैसले से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
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