Varanasi News: हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय की मान्यता

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भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एचएफआई) को राष्ट्रीय खेल संघों की सूची में मान्यता प्रदान कर दी है। लालपुर स्टेडियम में भी हैंडबॉल खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। लंबे समय से मान्यता पर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने यह निर्णय लिया। 9 नवंबर को नई दिल्ली में हुए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट के चुनाव में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी अजय और अंकित ने कहा कि अब तक हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा था। खेल मंत्रालय के इस फैसले से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।