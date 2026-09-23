एसआईबी का बड़ा खुलासा: वाराणसी में 4.25 करोड़ की जीएसटी चोरी, रेलवे ठेकेदार और टेंट हाउस पर कार्रवाई

वाराणसी में रेलवे ठेकेदार और टेंट हाउस फर्म ने 4.25 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की है। इसका खुलासा मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने किया है। यह कार्रवाई डीएलडब्ल्यू के पास छापा मारकर की गई। छापा 18 से 22 सितंबर तक चला है। जांच टीम ने ठेकेदार और फर्म के नाम का खुलासा नहीं किया है। कहा है कि मामले की जांच चल रही है।

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