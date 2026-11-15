महापर्व: कैंसर पीड़ित बेटे के लिए व्रत रख रहे पिता, सात समुंदर पार से आए; दो साल के युवान देंगे अर्घ्य

30 साल से बनारस में हर साल घाट पर गुजरती है छठ की रात : मूलरूप से बिहार के डेहरी आनसोन के पास सियावक गांव की रहने वाली उमा देवी 30 साल से छठ कर रही हैं। उमा ने बताया कि सास के साथ 30 साल पहले व्रत शुरू किया। पति रामकुमार गुप्ता के साथ रामघाट रहने लगे। बेटा हुआ तो पूरे परिवार के साथ हर साल गायघाट पर विधि विधान से छठ पूजा कर रही हूं।



10 साल से कर रहे व्रत, छठ मैया ने पूरी की कई मनोकामनाएं : वाराणसी में तैनात उद्योग विभाग के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी इन दिनों अपने गृह नगर पटना में पूरे पारंपरिक विधि-विधान के साथ छठ का कठिन निर्जला व्रत रख रहे हैं। वह अपनी माताजी और भाभी के साथ मिलकर छठी मैया की उपासना कर रहे हैं। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने आज से 10 साल पहले छठ व्रत रखने की शुरुआत की थी। एक दशक से लगातार वह पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस महापर्व को मनाते आ रहे हैं।



देवरानी के कहने पर व्रत शुरू किया तो हुआ पुत्र : सलारपुरा की लक्ष्मी श्रीवास्तव को छठ के बारे में पता नहीं था। उनकी देवरानी बिहार से शादी कर आईं तो वह इस परंपरा को शुरुआत कीं। हालांकि वह मायके में जाकर ही छठ पूजा करती थीं। बाद में यहां करने लगीं। आगे चलकर दोनों को एक-एक बेटी हुई। बेटा नहीं था। देवरानी के कहने पर मैं भी छठ माता का ्रत शुरू किया और उन्हें पुत्र हुआ। तब से व्रत कर रही हैं।



दूसरे बच्चे के लिए 12 वर्ष तक किया इंतजार : लक्सा की गीता पांडेय को पहला बच्चा होने के बाद दूसरे के लिए 12 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने छठ पूजा शुरू की और फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। बताया कि इस दौरान काफी इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगर छठ पूजा शुरू की। मां की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं 18 वर्षों से माता की पूजा कर रही हूं।