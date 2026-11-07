गाजीपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर; वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घनश्याम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।



गोविंद दो भाइयों में बड़े और अविवाहित थे। उनके पिता की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में परिवार की पूरी जिम्मेदारी गोविंद के कंधों पर थी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां सुशीला देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पति के बाद जवान बेटे को खोने के गम में वह दहाड़ मारकर रोती रहीं। घटना से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।



कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद फरार अज्ञात वाहन की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।