Varanasi News: बाल भारती विद्यालय में हुई सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:25 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:25 AM IST
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अग्रहरि समाज वाराणसी महानगर ने रविवार को दारानगर स्थित बाल भारती विद्यालय में 25वीं सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिता कराई। कक्षा नौ से परास्नातक तक के छात्र-छात्राओं की बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति का आकलन किया गया। परीक्षा का परिणाम 20 सितंबर को घोषित होगा। तीनों श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ संरक्षक हरीलाल अग्रहरि, अध्यक्ष रमेश अग्रहरि, महामंत्री भरत अग्रहरि, अशोक अग्रहरि, शंभुनाथ, अनूप कृष्ण अग्रहरि आदि रहे।
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