भाजपा ने घोषित की क्षेत्रीय टीम: काशी में 36 पदों पर नई जिम्मेदारियां, 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री; जानें अपडेट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पे संगठनात्मक तैयारियों पर किया मंथन

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बृहस्पतिवार को सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटका पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों से आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सहप्रभारी जगदीश पटेल भी अपने संगठनात्मक प्रवास पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर व पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, पवन सिंह, चंद्रशेखर उपाध्याय, उत्तम ओझा, नवरतन राठी, संतोष सोलापुरकर, शैलेश पांडेय सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।