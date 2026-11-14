यूपी: 23 बच्चों को छुड़ाने से लेकर आतंकियों के नेटवर्क पर प्रहार तक, सीपी मोहित को विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान

वाराणसी में 23 बच्चों को बंधक बनाने वाले अपराधी के खिलाफ साहसिक अभियान हो या आतंकवादियों के नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिसिंग में तकनीक का इस्तेमाल हो या कुंभ जैसे विशाल आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने करीब तीन दशक के सेवाकाल में नेतृत्व और कार्यकुशलता की अलग पहचान बनाई है। जनसेवा, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्र निर्माण में इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई ने प्रतिष्ठित विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान से नवाजा है।

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मुंबई में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। आईआईएम मुंबई पहले राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (निट्टी) के नाम से जाना जाता था। मोहित अग्रवाल इसी संस्थान के पूर्व छात्र हैं। वर्ष 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अग्रवाल वर्तमान में वाराणसी के पुलिस आयुक्त हैं।