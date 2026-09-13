फुटबॉल लीग: 42वें, 52वें और 68वें मिनट में दक्ष ने गोल कर लगाई हैट्रिक, फुटबॉल नर्सरी ने जय हिंद क्लब हराया

बरेका इंटर कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड पर मोहम्मद रजाउद्दीन स्मृति जिलास्तरीय फुटबॉल लीग के शनिवार को दो मैच खेले गए। इसके पहले मैच में 42वें, 52वें और 68वें मिनट में गोल कर दक्ष ने हैट्रिक लगाई। इससे फुटबॉल नर्सरी ने जय हिंद स्पोर्टिंग को 4-0 से हराया।

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वहीं, दूसरे मैच में यूपीएससीए की टीम ने आनंद स्पोर्टिंग पर 1-0 से जीत दर्ज की।पहले मैच में फुटबॉल नर्सरी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। खेल के दसवें मिनट में दक्ष प्रजापति ने पहला गोल कर टीम को एक-शून्य की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दक्ष प्रजापति ने लगातार तीन गोल कर हैट्रिक पूरी की।फुटबॉल नर्सरी ने चार-शून्य से शानदार जीत दर्ज की। दिन का दूसरा मैच यूपीएससीए और आनंद स्पोर्टिंग के बीच खेला गया। यूपीएससी के अमन ने मैच के 12वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। आनंद स्पोर्टिंग ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की। हालांकि, वे गोल करने में सफल नहीं हो सके। इस तरह यूपीएससी ने मैच जीत लिया।वाराणसी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चितहर प्रसाद ने बताया कि लीग के अगले मुकाबले 13 सितंबर को बरेका इंटर कॉलेज ग्राउंड पर होंगे। पहला मैच दोपहर डेढ़ बजे यूपीएससीए और बरेका प्रमोशन के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच दोपहर तीन बजे वाराणसी यंग और फुटबॉल नर्सरी के बीच होगा।