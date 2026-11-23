कोहरे का असर अब ट्रेनों के संचालन पर दिखने लगा है। लंबी दूरी की ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार को मुंबई, दिल्ली और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी और बनारस स्टेशन पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से आईं। सबसे ज्यादा असर महानगरी एक्सप्रेस पर पड़ा। यह ट्रेन निर्धारित समय सुबह 3:20 बजे की जगह 9 घंटे 50 मिनट की देरी से दोपहर 1:10 बजे बनारस स्टेशन पहुंची। वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस भी साढ़े पांच घंटे देरी से आई।

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ट्रेनों की देरी के कारण यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 15017 एलटीटी-जीकेपी एक्सप्रेस दोपहर एक बजे की जगह 2 घंटे 10 मिनट की देरी से दोपहर 3:10 बजे पहुंची। इसी तरह ट्रेन नंबर 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस दोपहर 12:25 बजे के निर्धारित समय से 3 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 4:15 बजे वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची। विज्ञापन



ट्रेन नंबर 11071 कामायनी एक्सप्रेस भी निर्धारित समय शाम 7:45 बजे की जगह 2 घंटे 30 मिनट की देरी से रात 10:15 बजे पहुंची। वहीं, ट्रेन नंबर 22177 महानगरी एक्सप्रेस की लेटलतीफी ने यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान किया। यह ट्रेन सुबह 3:20 बजे के बजाय दोपहर 1:10 बजे बनारस स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की देरी के कारण यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 15017 एलटीटी-जीकेपी एक्सप्रेस दोपहर एक बजे की जगह 2 घंटे 10 मिनट की देरी से दोपहर 3:10 बजे पहुंची। इसी तरह ट्रेन नंबर 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस दोपहर 12:25 बजे के निर्धारित समय से 3 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 4:15 बजे वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची।ट्रेन नंबर 11071 कामायनी एक्सप्रेस भी निर्धारित समय शाम 7:45 बजे की जगह 2 घंटे 30 मिनट की देरी से रात 10:15 बजे पहुंची। वहीं, ट्रेन नंबर 22177 महानगरी एक्सप्रेस की लेटलतीफी ने यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान किया। यह ट्रेन सुबह 3:20 बजे के बजाय दोपहर 1:10 बजे बनारस स्टेशन पहुंची।

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