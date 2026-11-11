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Varanasi News: दीपावली मनाने पैतृक गांव गए किरायेदारों का फ्लैट खंगाला

Wed, 11 Nov 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:27 AM IST
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Flat of tenants who had gone to their ancestral village to celebrate Diwali was ransacked.
कोतवाली क्षेत्र के रजपूरा बीडा काॅलोनी के एक अपार्टमेंट में चार किरायेदारों के फ्लैट का ताला तोड़ कर चोर लाखों का सामान उठा ले गए।
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चारों किरायेदार दीपावली मनाने के लिए अपने-अपने फ्लैटों में ताला लगाकर पैतृक गांव गए थे। चारों किरायेदारों में से दो मंगलवार को लौटे तो अपने-अपने फ्लैट का ताला टूटा पाकर अवाक रह गए।
सुबह सूचना पाकर सीओ सुमित तिवारी और कोतवाली प्रभारी शैलेश राय ने मौका मुआयना किया। चोरों को ट्रेस करने के लिए पुलिस काॅलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। भदोही नगर के रजपूरा और जमुनीपुर बीडा काॅलोनी में गैर जनपदों के बैंककर्मी और शिक्षक किराये पर रहते हैं। मकान मालिक सुनिल कुमार यादव ने बताया किरायेदार राज नारायण यादव निवासी आजमगढ़ और भदोही में शिक्षक कार्यरत हैं। उनकी पत्नी रेनू देवी लौटी तो उनके कमरे का दरवाजा टूटा था। उन्होंने इसकी सूचना दी ही थी कि एसबीआई बैंक कर्मी योगेश पांडेय भी वही शिकायत लेकर आए।
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मकान मालिक ने बताया कि शिक्षक पुनीत उपाध्याय, जो झारखंड के रहने वाले हैं। स्टेट बैंक में कार्यरत पूजा सूद नई दिल्ली से अब तक लौटे नहीं हैं। सुबह सूचना प्राप्त होने के बाद सीओ सुमित तिवारी और कोतवाली प्रभारी शैलेश राय ने मौके पर जाकर छानबीन की। आसपास के लोगों से पूछताछ कर छानबीन की।
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