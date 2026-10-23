एयर शो: काशी में पहली बार दिखा हवाई कौशल, बालाकोट में शामिल सुखोई, ऑपरेशन सिंदूर के तेजस का फॉर्मेशन

टी-6 टेक्सन की उड़ान ने भी खींचा ध्यान

नारंगी और सफेद रंग के नॉर्थ अमेरिकन टी-6 टेक्सन विमान ने अभ्यास के दौरान उड़ान भरी तो दर्शक उसे भी निहारते रह गए। इसे हार्वर्ड और एसएनजे नामों से भी जाना जाता है। यह विमान पायलट को उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए तैयार करने वाले प्रशिक्षण विमानों में शामिल रहा है। भारतीय वायुसेना में इसे 1942 में शामिल किया गया था और 1975 में सेवा से हटा दिया गया। टी-6 टेक्सन को शुरुआती प्रशिक्षण विमानों और पी-51 मस्टैंग व सुपरमरीन स्पिटफायर जैसे उच्च प्रदर्शन वाले लड़ाकू विमानों के बीच प्रशिक्षण की कड़ी के रूप में विकसित किया गया था। अपनी फुर्ती और हवा में कलाबाजी करने की क्षमता के लिए मशहूर यह विमान आज भी विमानन प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। ऐतिहासिक सैन्य विमानों की श्रेणी में आने वाले इस विमान का रेडियल इंजन और विशिष्ट बनावट इसे अलग पहचान देते हैं।