Varanasi News: कॅरिअर मेले में कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं ने लगाए स्टॉल

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पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पंख पोर्टल के तहत बुधवार को एक दिवसीय कॅरिअर मेला लगा। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं ने विभिन्न कॅरिअर संबंधी स्टॉल लगाए। उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। निर्णायक मंडल ने छात्राओं के स्टॉलों का अवलोकन किया और उनसे प्रश्न पूछे। छात्राओं ने एक नाटक की भी प्रस्तुति दी। इसके बाद एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। सना रहीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि अक्षरा विश्वकर्मा द्वितीय और मोहिनी प्रजापति तृतीय स्थान पर रहीं। मानसी राय को सांत्वना पुरस्कार मिला। विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कॅरिअर मेले में प्रोफेसर डॉ. हंसराज, डॉ दिनेश यादव, डॉ कुसुम सिंह, प्रीति गुप्ता, संदीप कुमार वर्मा और अरुण त्रिपाठी ने भी मार्गदर्शन किया। नोडल वंदना वर्मा ने संचालन और उप प्रधानाचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया।