Varanasi News: सोहर और कजरी गाकर दी पीएम को जन्मदिन की बधाई

विज्ञापन

मिंट हाउस नदेसर पर प्रख्यात लोकगायक डॉ. मन्नू यादव ने सोहर गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। गायिका पूनम शर्मा, निवेदिता शिक्षा सदन इंटर कॉलेज की छात्रा काव्यश्री और खुशी ने सोहर के साथ कजरी भी गाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मेयर अशोक कुमार तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र राय, अश्विनी त्यागी, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, भाजपा के प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी हिमांशु दुबे, जगदीश पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी क्षेत्र प्रभारी रमेश सिंह मौजूद रहे। डॉ. विनोद राय, को-आपरेटिव बैंक चेयरमैन अजय राय, शालिनी यादव, सत्येंद्र सिंह, सुशील सिंह, कृष्ण देव नारायण राय आदि ने प्रधानमंत्री को बधाई दी।