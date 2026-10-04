यूपी: बीएचयू में 7 अक्तूबर को जुटेंगे विशेषज्ञ व युवा, निवेश की समझ-सतर्कता का मंत्र देंगे दिग्गज; जानें खास

संज्ञान हैकाथॉन में युवा दिखाएंगे तकनीकी कौशल

विश्व निवेशक सप्ताह के तहत सेबी और एनएसडीएल की पहल पर आईआईटी(बीएचयू) की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए ‘संज्ञान–इनवेस्टर रेजिलिएन्स हैकाथॉन’ आयोजित किया जा रहा है। इसमें युवा तकनीक और रचनात्मक सोच के माध्यम से ऐसे समाधान विकसित करेंगे, जो निवेश से जुड़े जोखिमों और नुकसान को कम करने, सही निर्णय लेने तथा निवेश से पहले जोखिम और संभावनाओं को समझने में मददगार हों।



हैकाथॉन के शीर्ष तीन विजेताओं को 7 अक्तूबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को कुल 1 लाख 70 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हैकाथॉन में हिस्सा लेने के लिए इस वेबसाइट sangyan.sntciitbhu.co.in पर लॉग ऑन करें।