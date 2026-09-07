Varanasi News: रामलीला मैदानों पर अतिक्रमण, समितियों ने प्रशासन से मांगा सहयोग

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शहर की रामलीला समितियों ने प्रशासन से सहयोग न मिलने और रामलीला स्थलों पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। श्री चित्रकूट रामलीला समिति काशी के तत्वावधान में रविवार को बड़ा गणेश स्थित अयोध्या भवन में हुई बैठक में यह मुद्दा उठा। समितियों ने शासन-प्रशासन की ओर से रामलीला के आयोजनों में अपेक्षित सहयोग न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। रामलीला स्थलों पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जों पर भी विचार-विमर्श हुआ। चौकाघाट स्थित चित्रकूट के लंका मैदान का अस्तित्व खतरे में है। यह खतरा वरुणा एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण सरकारी अधिग्रहण से उत्पन्न हुआ है। इन समस्याओं के समाधान के लिए रामलीला संचालन समिति का गठन किया गया। रूपेंद्र कुमार राय को समिति का संयोजक चुना गया। उन्हें अन्य समितियों से संपर्क कर कार्यकारिणी विस्तार का अधिकार दिया गया है। जिला प्रशासन के समक्ष इन मुद्दों को रखने के लिए अगली बैठक 13 सितंबर को बुलाई गई है। सुबोध अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की और शुकदेव उपाध्याय ने संचालन किया।