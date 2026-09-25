Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की काव्य संध्या में झलकीं संवेदनाएं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:46 AM IST
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आईआईटी बीएचयू में हिंदी माह-2026 के अंतर्गत बृहस्पतिवार को काव्य संध्या हुई। एबीएलटी-04 हॉल में निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने लघु कविता और रवींद्र गीत से इसकी शुरुआत की। मुख्य अतिथि कवि व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. लक्ष्मीशंकर वाजपेयी और अतिथि कवि के रूप में राघवेंद्र पांडेय ने अपनी विशिष्ट काव्य प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष प्रो. संजय पांडेय ने भी अपनी काव्य रचनाओं का पाठ किया। सेवानिवृत्त प्रो. एके त्रिपाठी और प्रो. अनिता मोहन ने कविताओं का पाठ किया। इस दौरान अधिष्ठाता प्रो. राजेश कुमार, कुलसचिव सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी रही।
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