Varanasi News: कोहरे के कारण 18 उड़ानें लेट, छह निरस्त, एक विमान डायवर्ट होकर पहुंचा बनारस

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माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। कोहरे, धुंध और तकनीकी कारणों से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों की देरी का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को भी 18 उड़ानें देर से आईं गईं। जबकि छह निरस्त रहीं। वहीं, शारजाह से काठमांडो जा रही एक उड़ान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार को सबसे अधिक मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू की उड़ानें थीं। शारजाह से चलकर काठमांडो जाने वाले एयर अरबिया के विमान संख्या जी 9532 को खराब मौसम के कारण वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। यह विमान बुधवार को दोपहर 2:37 बजे काठमांडो के लिए रवाना हुआ। ऐसे ही इंडिगो की बंगलूरू-वाराणसी-बंगलूरू 1 घंटे 29 मिनट, मुंबई-वाराणसी-मुंबई 23 मिनट, दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली 21 मिनट, हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद 34 मिनट, पुणे-वाराणसी-पुणे 42 मिनट और मुंबई-वाराणसी-मुंबई 29 मिनट की देरी से आई गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1023 मंबई-वाराणसी-मुंबई 21 मिनट, एयर इंडिया की एआई 2568 खजुराहो-वाराणसी-खजुराहो 47 मिनट और एआई 2421 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली की उड़ान 18 मिनट की देरी से पहुंची और रवाना हुई। उधर, स्पाइस जेट की छह उड़ानें रद्द रहीं। इनमें एसजी 622 मुंबई-वाराणसी- मुंबई, एसजी 525 पुणे-वाराणसी-पुणे और एसजी 2604 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली निरस्त रहीं। उड़ानों के संचालन में देरी के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।