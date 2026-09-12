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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Drop in Ganga water level in Kashi Water recedes below Water Police office level in Varanasi

काशी में गंगा के जलस्तर में गिरावट: जल पुलिस कार्यालय से नीचे उतरा पानी, दुश्वारियां बरकरार

Sat, 12 Sep 2026 11:27 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 12 Sep 2026 11:27 AM IST
सार

वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर घटने लगा है। गंगा के जलस्तर में एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। 

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Drop in Ganga water level in Kashi Water recedes below Water Police office level in Varanasi
दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस कार्यालय से पानी नीचे उतर गया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में दो दिन हुई बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को गंगा का जलस्तर एक बार फिर घटने लगा। दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस कार्यालय से पानी नीचे उतर गया है। शुक्रवार की रात में गंगा के जलस्तर में एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से गिरावट दर्ज की गई। गंगा का जलस्तर 69.28 मीटर दर्ज किया गया। 

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वाराणसी में गंगा का रुख चेतावनी बिंदु के नीचे आने के बाद दो दिन पहले दोबारा बढ़ने लगा था। गंगा में बाढ़ की वजह से जहां दुश्वारियां पहले ही हैं, वहीं अब गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद भी तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। 
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केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 69.28 मीटर दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार पानी एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से घट रहा है।

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