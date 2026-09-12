काशी में गंगा के जलस्तर में गिरावट: जल पुलिस कार्यालय से नीचे उतरा पानी, दुश्वारियां बरकरार

वाराणसी में दो दिन हुई बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को गंगा का जलस्तर एक बार फिर घटने लगा। दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस कार्यालय से पानी नीचे उतर गया है। शुक्रवार की रात में गंगा के जलस्तर में एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से गिरावट दर्ज की गई। गंगा का जलस्तर 69.28 मीटर दर्ज किया गया।

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वाराणसी में गंगा का रुख चेतावनी बिंदु के नीचे आने के बाद दो दिन पहले दोबारा बढ़ने लगा था। गंगा में बाढ़ की वजह से जहां दुश्वारियां पहले ही हैं, वहीं अब गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद भी तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। विज्ञापन



केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 69.28 मीटर दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार पानी एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से घट रहा है। वाराणसी में गंगा का रुख चेतावनी बिंदु के नीचे आने के बाद दो दिन पहले दोबारा बढ़ने लगा था। गंगा में बाढ़ की वजह से जहां दुश्वारियां पहले ही हैं, वहीं अब गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद भी तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की चिंता कम नहीं हुई है।केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 69.28 मीटर दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार पानी एक सेंटीमीटर प्रति दो घंटे की रफ्तार से घट रहा है।

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