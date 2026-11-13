{"_id":"6af755a7b4750dba730676af","slug":"dr-shyama-of-bhu-presented-her-research-paper-on-hindustani-singing-in-south-korea-varanasi-news-c-20-vns1056-1614023-2026-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: बीएचयू की डॉ. श्यामा ने दक्षिण कोरिया में प्रस्तुत किया हिंदुस्तानी गायन का शोध पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: बीएचयू की डॉ. श्यामा ने दक्षिण कोरिया में प्रस्तुत किया हिंदुस्तानी गायन का शोध पत्र

वाराणसी ब्यूरो

Updated Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

