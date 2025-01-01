{"_id":"6ab182c8f3cbddfcc207ae7b","slug":"distraught-over-her-roommate-going-on-leave-a-female-student-ended-her-life-by-jumping-from-the-roof-of-a-two-storey-girls-hostel-varanasi-news-c-20-vns1056-1552763-2026-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: रूम मेट के छुट्टी पर जाने के गम में छात्रा ने दो मंजिला गर्ल्स हास्टल की छत से कूदकर दी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: रूम मेट के छुट्टी पर जाने के गम में छात्रा ने दो मंजिला गर्ल्स हास्टल की छत से कूदकर दी जान

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

