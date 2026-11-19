महासमिति के संरक्षक बृज किशोर दास ने बताया कि समिति के पूर्व अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र के आकस्मिक निधन के बाद इस वर्ष का आयोजन उनकी स्मृति को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। आयोजन की जिम्मेदारी 12 सदस्यों की विशेष समन्वय समिति को सौंपी गई है। यह समिति आयोजन से जुड़े सभी कार्यों और व्यवस्थाओं का समन्वय करेगी।



समन्वय समिति में गंगाधर उपाध्याय, पं. नारायण गुरु, छेदी लाल वर्मा, बृज किशोर दास महंत, सुशांत मिश्र, बाबू महाराज, बलराम मिश्र, अनुपमा मिश्र, कन्हैया त्रिपाठी, महेश तिवारी, नारायण द्विवेदी और पंकज अग्रवाल को शामिल किया गया है।



महासमिति पदाधिकारियों ने बताया कि देव दीपावली केवल दीपोत्सव नहीं, बल्कि काशी की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। इस बार दीपों के माध्यम से नशे से दूर रहने और युवाओं को स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदार बनाने का संदेश दिया जाएगा। घाटों से लेकर कुंडों तक होने वाला दीपदान काशी की परंपरा और सामाजिक जागरूकता का संगम बनेगा।