देव दीपावली: 88 घाटों, 130 कुंडों पर होगी आस्था की रोशनी, 109 समितियां रोशन करेंगी काशी; नशामुक्ति का संदेश
काशी की देव दीपावली पर इस बार गंगा के 88 घाटों और उस पार के पांच प्रमुख घाटों पर 109 समितियां दीप प्रज्ज्वलित करेंगी। 130 कुंडों और तालाबों पर भी दीपदान होगा। आयोजन का 40वां वर्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र की स्मृति को समर्पित रहेगा। दीपोत्सव के जरिए नशामुक्त भारत का संदेश भी दिया जाएगा।
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काशी की देव दीपावली इस बार आस्था की रोशनी के साथ नशामुक्त भारत का संदेश भी देगी। गंगा के 88 घाटों और उस पार के पांच प्रमुख घाटों पर 109 समितियां दीप प्रज्ज्वलित करेंगी। इसके अलावा शहर के 130 कुंडों और तालाबों पर भी दीपों की रोशनी बिखरेगी। इस वर्ष आयोजन के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान के तहत 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
श्री देव दीपावली एवं आरती महासमिति की ओर से बुधवार को गोलघर स्थित पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी गई। महासमिति के उपाध्यक्ष गंगाधर उपाध्याय और संस्थापक पं. नारायण गुरु ने बताया कि इस बार देव दीपावली आयोजन का 40वां वर्ष है। वर्ष 1986 में पंचगंगा घाट से शुरू हुई दीपोत्सव की परंपरा अब काशी के प्रमुख घाटों से लेकर कुंडों और तालाबों तक पहुंच चुकी है। इस बार भी व्यापक स्तर पर दीप प्रज्ज्वलन की तैयारी की गई है।
तैयारियां तेज
महासमिति के संरक्षक बृज किशोर दास ने बताया कि समिति के पूर्व अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र के आकस्मिक निधन के बाद इस वर्ष का आयोजन उनकी स्मृति को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। आयोजन की जिम्मेदारी 12 सदस्यों की विशेष समन्वय समिति को सौंपी गई है। यह समिति आयोजन से जुड़े सभी कार्यों और व्यवस्थाओं का समन्वय करेगी।
समन्वय समिति में गंगाधर उपाध्याय, पं. नारायण गुरु, छेदी लाल वर्मा, बृज किशोर दास महंत, सुशांत मिश्र, बाबू महाराज, बलराम मिश्र, अनुपमा मिश्र, कन्हैया त्रिपाठी, महेश तिवारी, नारायण द्विवेदी और पंकज अग्रवाल को शामिल किया गया है।
महासमिति पदाधिकारियों ने बताया कि देव दीपावली केवल दीपोत्सव नहीं, बल्कि काशी की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। इस बार दीपों के माध्यम से नशे से दूर रहने और युवाओं को स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदार बनाने का संदेश दिया जाएगा। घाटों से लेकर कुंडों तक होने वाला दीपदान काशी की परंपरा और सामाजिक जागरूकता का संगम बनेगा।