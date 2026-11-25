कई लाइट फेस्टिवल देखे हैं, लेकिन काशी की देव दीपावली जैसा आयोजन पहले कभी नहीं देखा। फ्रांस में आयोजित होने वाले फेत दे लुमिएर लाइट फेस्टिवल का जिक्र करते हुए उसके बारे में बताया। भारत भ्रमण के दौरान इस आयोजन की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने काशी आने का फैसला किया। -जूली, फ्रांस



पहली बार काशी आई हूं। भारत आने की योजना बनाते समय इंटरनेट पर देव दीपावली के बारे में जानकारी मिली थी। इंग्लैंड में क्रिसमस और नए साल के दौरान रोशनी और सजावट देखने को मिलती है। इसके अलावा, इंग्लैंड के डरहम में आयोजित होने वाला लुमियर फेस्टिवल भी प्रसिद्ध है। मगर, यहां तो अद्भुत नजारा है। -कैटलिन, इंग्लैंड



अपनी मां नारी के साथ आया हूं। देव दीपावली पर उमड़ी भीड़ और रोशनी का नजारा दिलचस्प है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित होने वाला विविड सिडनी भी दुनिया के प्रसिद्ध लाइट फेस्टिवल में शामिल है, जिसमें सिडनी ओपेरा हाउस समेत प्रमुख इमारतों पर रंगीन लाइट प्रोजेक्शन और कलात्मक प्रस्तुतियां होती हैं। काशी का आयोजन उनसे बिल्कुल अलग है। यहां तो रंग बिरंगी रोशनी मानो गंगा में नहा रही हों। -जेमसन, ऑस्ट्रेलिया