डेंटल शो: नई तकनीक से दंत प्रत्यारोपण से इलाज की राह हुई आसान, मरीजों को राहत; आईडीए की पहल

इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) वाराणसी शाखा ने हाल ही में एक डेंटल शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दांतों के प्रत्यारोपण की नवीनतम तकनीकों पर गहन चर्चा हुई। थ्रीडी स्कैनिंग और डिजिटल माध्यम से इलाज की विधियों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि नई तकनीकें इलाज को आसान बनाती हैं और उपचार करवाने वाले मरीजों को काफी राहत प्रदान करती हैं।

विज्ञापन





यह कार्यक्रम वाराणसी के नदेसर स्थित एक होटल में आयोजित हुआ। इसमें वाराणसी के साथ ही मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जैसे विभिन्न स्थानों से 100 से अधिक दंतचिकित्सकों ने हिस्सा लिया। आईडीए वाराणसी शाखा के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक मिश्र और सचिव डॉ. अमर अनुपम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य चिकित्सकों को दंत प्रत्यारोपण से जुड़ी नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है। विज्ञापन



इन तकनीकों में डिजिटल वर्कफ्लो, थ्रीडी स्कैनिंग और आधुनिक शोध शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। डॉ. अली फराज ने सफल दंत प्रत्यारोपण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इम्प्लांट लगाने के बाद डिजिटल प्लानिंग और थ्रीडी स्कैनिंग की अनिवार्यता पर जोर दिया। यह कार्यक्रम वाराणसी के नदेसर स्थित एक होटल में आयोजित हुआ। इसमें वाराणसी के साथ ही मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जैसे विभिन्न स्थानों से 100 से अधिक दंतचिकित्सकों ने हिस्सा लिया। आईडीए वाराणसी शाखा के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक मिश्र और सचिव डॉ. अमर अनुपम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य चिकित्सकों को दंत प्रत्यारोपण से जुड़ी नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है।इन तकनीकों में डिजिटल वर्कफ्लो, थ्रीडी स्कैनिंग और आधुनिक शोध शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। डॉ. अली फराज ने सफल दंत प्रत्यारोपण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इम्प्लांट लगाने के बाद डिजिटल प्लानिंग और थ्रीडी स्कैनिंग की अनिवार्यता पर जोर दिया।

विज्ञापन