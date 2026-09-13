डेंटल शो: नई तकनीक से दंत प्रत्यारोपण से इलाज की राह हुई आसान, मरीजों को राहत; आईडीए की पहल
नई तकनीक से दंत प्रत्यारोपण के क्षेत्र में इलाज की राह आसान हुई है और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से आयोजित डेंटल शो में दंत चिकित्सक जुटे। विशेषज्ञों ने दंत प्रत्यारोपण की आधुनिक तकनीकों, उपचार की प्रक्रिया और मरीजों को मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की।
विस्तार
इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) वाराणसी शाखा ने हाल ही में एक डेंटल शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दांतों के प्रत्यारोपण की नवीनतम तकनीकों पर गहन चर्चा हुई। थ्रीडी स्कैनिंग और डिजिटल माध्यम से इलाज की विधियों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि नई तकनीकें इलाज को आसान बनाती हैं और उपचार करवाने वाले मरीजों को काफी राहत प्रदान करती हैं।
यह कार्यक्रम वाराणसी के नदेसर स्थित एक होटल में आयोजित हुआ। इसमें वाराणसी के साथ ही मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जैसे विभिन्न स्थानों से 100 से अधिक दंतचिकित्सकों ने हिस्सा लिया। आईडीए वाराणसी शाखा के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक मिश्र और सचिव डॉ. अमर अनुपम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य चिकित्सकों को दंत प्रत्यारोपण से जुड़ी नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है।
इन तकनीकों में डिजिटल वर्कफ्लो, थ्रीडी स्कैनिंग और आधुनिक शोध शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। डॉ. अली फराज ने सफल दंत प्रत्यारोपण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इम्प्लांट लगाने के बाद डिजिटल प्लानिंग और थ्रीडी स्कैनिंग की अनिवार्यता पर जोर दिया।
दंत प्रत्यारोपण की नवीनतम तकनीकें
डॉ. सैली वडकर ने आधुनिक डिजिटल इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाया। उन्होंने इस क्षेत्र में विकसित नई तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि डिजिटल माध्यम से प्रत्यारोपण की प्रक्रिया अधिक कुशल और त्रुटिहीन होती है। इससे इलाज में लगने वाला समय भी कम होता है। इन तकनीकों का उद्देश्य दंत चिकित्सा को और अधिक सुलभ बनाना है।
चिकित्सकों को अपडेट करने का उद्देश्य
आईडीए वाराणसी शाखा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों को लगातार अपडेट करते रहना है। यह सुनिश्चित करता है कि वे मरीजों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान कर सकें। ऐसे कार्यक्रम दंत चिकित्सकों को एक मंच प्रदान करते हैं। यहां वे नवीनतम शोधों और विधियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह ज्ञान साझाकरण समग्र दंत चिकित्सा क्षेत्र के विकास में सहायक है।
कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोग
कार्यक्रम के अंत में, सचिव डॉ. अमर अनुपम ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस डेंटल शो में आईडीए वाराणसी शाखा के संयुक्त सचिव डॉ. प्रशांत सिंह भी उपस्थित थे। अन्य प्रमुख उपस्थित लोगों में डॉ. जसलोक सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. आरती गुप्ता, डॉ. गौरव गुप्ता, डॉ. अनिकेत शेट, डॉ. आदित्य शंकर पांडे और शशिकांत शुक्ला शामिल थे। इन सभी ने कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया।