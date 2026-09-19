Varanasi News: भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित पर होगा विचार-विमर्श

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महायज्ञ में देश की सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण के लिए सुमेरूपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में चल रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति पर बाहर से आने वाले साधु-संत भी आहुतियां डालेंगे और मां भगवती की आराधना करेंगे। उन्होंने बताया कि संत समागम में देश के विभिन्न राज्यों से साधु-संत आ रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वह देश की संस्कृति के संरक्षण, देश में एकता, सेवा, सद्भाव और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध बढ़ाने व नई पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। साथ ही समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना मजबूत करने पर जोर देंगे। संवाद

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वाराणसी। पंचक्रोशी मार्ग स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम में 20 सितंबर को सहस्र चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इस मौके पर संत समागम होगा। इसमें देशभर के संत-महात्मा और धर्माचार्य सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित पर विचार-विमर्श करेंगे।